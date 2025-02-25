«Спартак» вышел в плей-офф, разгромив СКА на выезде – 7:2

«Спартак» обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ в этом сезоне.

Команда под руководством Алексея Жамнова одержала победу над СКА со счетом 7:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, «Спартак » набрал 76 очков после 58 матчей и сыграет в плей-офф КХЛ.

Ранее «Локомотив» и «Динамо» обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина от Западной конференции.

Кроме того, в плей-офф вышли «Трактор», «Автомобилист», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Металлург».