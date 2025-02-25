СКА пропустил 4 шайбы от «Спартака» в первом периоде

СКА пропустил 4 гола от «Спартака» в первом периоде.

Команда под руководством Романа Ротенберга принимает красно-белых в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Защитник СКА Александр Никишин открыл счет через 19 секунд после начала встречи. Форвард Александр Беляев сравнял на 3-й минуте.

В середине периода вратарь СКА Артемий Плешков пропустил еще 3 гола в течение 3 минут: от Александра Пашина (дважды) и Германа Рубцова.