СКА пропустил 4 шайбы от «Спартака» в первом периоде
СКА пропустил 4 гола от «Спартака» в первом периоде.
Команда под руководством Романа Ротенберга принимает красно-белых в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Защитник СКА Александр Никишин открыл счет через 19 секунд после начала встречи. Форвард Александр Беляев сравнял на 3-й минуте.
В середине периода вратарь СКА Артемий Плешков пропустил еще 3 гола в течение 3 минут: от Александра Пашина (дважды) и Германа Рубцова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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