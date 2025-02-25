Наиль Якупов: «Ги Буше учит русский язык. На собраниях выдает русские слова. И не просто «да» или «нет», а сложные: «выносливость», «изнеможение»
– Вам не привыкать к североамериканским тренерам. А как Ги Буше осваивается в России?
– Ги все быстро схватывает. Он сказал, что будет учить русский язык, и уже делает это. Он едет с водителем, старается читать, что-то спрашивает.
Помню, по телевизору Anna Asti пела на МУЗ-ТВ во время обеда. И Ги такой: «Это Anna Asti?»
– Он узнал ее?
– Мы с Шарипзяновым удивились. Спросили, откуда он знает ее. Оказывается, он где-то уже видел ее. На собраниях Ги выдает русские слова. И не просто «да» или «нет», а сложные: «выносливость», «изнеможение».
– Со стороны заметно, что у «Авангарда» сформировался командный стержень и вы можете вытаскивать неудачные матчи на характере. Это так?
– Ги многое поменял. Но самое главное – люди поняли, что игры можно вытаскивать и с 0:2, и с 0:3. Действуя правильно, можно вытащить любой матч.
Ги часто говорит, что игра длится 60 минут. Надо играть правильно три периода. Если начнешь заниматься самодеятельностью, то после одной-двух ошибок тебя посадят. Все строго, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.
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