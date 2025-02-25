Наиль Якупов: «Ги Буше учит русский язык. На собраниях выдает русские слова. И не просто «да» или «нет», а сложные: «выносливость», «изнеможение»

Наиль Якупов рассказал, как тренер Ги Буше осваивается в России.

– Вам не привыкать к североамериканским тренерам. А как Ги Буше осваивается в России?

– Ги все быстро схватывает. Он сказал, что будет учить русский язык, и уже делает это. Он едет с водителем, старается читать, что-то спрашивает.

Помню, по телевизору Anna Asti пела на МУЗ-ТВ во время обеда. И Ги такой: «Это Anna Asti?»

– Он узнал ее?

– Мы с Шарипзяновым удивились. Спросили, откуда он знает ее. Оказывается, он где-то уже видел ее. На собраниях Ги выдает русские слова. И не просто «да» или «нет», а сложные: «выносливость», «изнеможение».

– Со стороны заметно, что у «Авангарда» сформировался командный стержень и вы можете вытаскивать неудачные матчи на характере. Это так?

– Ги многое поменял. Но самое главное – люди поняли, что игры можно вытаскивать и с 0:2, и с 0:3. Действуя правильно, можно вытащить любой матч.

Ги часто говорит, что игра длится 60 минут. Надо играть правильно три периода. Если начнешь заниматься самодеятельностью, то после одной-двух ошибок тебя посадят. Все строго, – сказал нападающий «Авангарда » Наиль Якупов .