Ротенберг о России на международной арене: «Хотим вернуться как можно быстрее. Это могут быть Абу-Даби, Дубай – можно любые варианты обсуждать»

Роман Ротенберг высказался о работе по возвращению на международные турниры.

«Мы все работаем, чтобы как можно быстрее сборная России вернулась, играла на высоком уровне и побеждала.

Мы не смотрим так далеко до Кубка Мира в 2028 году. Мы хотим вернуться как можно быстрее. Это могут быть и товарищеские матчи, и турниры, по которым мы договоримся совместно с другими федерациями.

Это могут быть и Объединенные Арабские Эмираты, игры в Абу-Даби, Дубае. Мы можем любые варианты обсуждать. Нам главное – играть.

Потому что это дает развитие нашему хоккею и нашим игрокам.

И в целом, когда вся страна болеет, мы обязаны эту радость подарить нашим болельщикам, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.