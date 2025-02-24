Ротенберг о России на международной арене: «Хотим вернуться как можно быстрее. Это могут быть Абу-Даби, Дубай – можно любые варианты обсуждать»
Роман Ротенберг высказался о работе по возвращению на международные турниры.
«Мы все работаем, чтобы как можно быстрее сборная России вернулась, играла на высоком уровне и побеждала.
Мы не смотрим так далеко до Кубка Мира в 2028 году. Мы хотим вернуться как можно быстрее. Это могут быть и товарищеские матчи, и турниры, по которым мы договоримся совместно с другими федерациями.
Это могут быть и Объединенные Арабские Эмираты, игры в Абу-Даби, Дубае. Мы можем любые варианты обсуждать. Нам главное – играть.
Потому что это дает развитие нашему хоккею и нашим игрокам.
И в целом, когда вся страна болеет, мы обязаны эту радость подарить нашим болельщикам, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости