Мэттью Ткачак об Олимпиаде: «США были близки к победе на Турнире четырех наций. Рассматриваем следующий год как шанс на искупление. Искренне верю в команду»

Мэттью Ткачак высказался о шансах сборной США выиграть Олимпиаду-2026.

Нападающий «Флориды» и сборной США стал гостем ток-шоу с Джимми Фэллоном.

Ранее сборная уступила Канаде в финале Турнира четырех наций (2:3 ОТ). Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

– Приближаются Олимпийские игры. Есть ли шансы?

– Ну, после Турнира четырех наций... Во-первых, есть очень много отличных стран с большим количеством отличных игроков. И если посмотреть на все эти составы... У многих стран есть шанс победить с таким звездным составом, но я искренне верю в нашу команду.

Мы были так близки к победе на этом турнире. Рассматриваем следующий год как шанс на искупление.

Я искренне верю в наши шансы. Носить свитер с гербом США – это ни с чем не сравнимо. Мы очень гордимся этим. Мы будем готовы.

– Когда я увижу тебя в следующий раз, у тебя на шее будет золото.

– Я надеюсь на это, – сказал Мэттью Ткачак .