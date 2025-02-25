Мэттью Ткачак об Олимпиаде: «США были близки к победе на Турнире четырех наций. Рассматриваем следующий год как шанс на искупление. Искренне верю в команду»
Нападающий «Флориды» и сборной США стал гостем ток-шоу с Джимми Фэллоном.
Ранее сборная уступила Канаде в финале Турнира четырех наций (2:3 ОТ). Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
– Приближаются Олимпийские игры. Есть ли шансы?
– Ну, после Турнира четырех наций... Во-первых, есть очень много отличных стран с большим количеством отличных игроков. И если посмотреть на все эти составы... У многих стран есть шанс победить с таким звездным составом, но я искренне верю в нашу команду.
Мы были так близки к победе на этом турнире. Рассматриваем следующий год как шанс на искупление.
Я искренне верю в наши шансы. Носить свитер с гербом США – это ни с чем не сравнимо. Мы очень гордимся этим. Мы будем готовы.
– Когда я увижу тебя в следующий раз, у тебя на шее будет золото.
– Я надеюсь на это, – сказал Мэттью Ткачак.
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