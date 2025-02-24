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Ткачак еще сыграет за «Флориду» в этом сезоне, объявил Морис. Сообщалось, что форвард может пропустить остаток сезона из-за травмы

Мэттью Ткачак должен сыграть за «Флориду» в этом сезоне.

Об этом заявил главный тренер команды Пол Морис.

Ранее появилась информация, что нападающий может пропустить остаток этого сезона из-за повреждения, полученного в играх за сборную США на Турнире четырех наций.

«У меня нет точных сроков его восстановления. Надеемся, что все не так серьезно. Есть вероятность, что все не так серьезно. Но есть вероятность, что [восстановление] займет немного больше времени. Но он еще сыграет за нас в этом сезоне», – сказал Пол Морис.

В этом сезоне Мэттью Ткачак набрал 57 (22+35) очков в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Florida Hockey Now
logoМэттью Ткачак
logoТурнир четырех наций
травмы
logoПол Морис
logoФлорида
logoНХЛ
logoСборная США по хоккею
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