Селебрини набрал 1+1 против «Монреаля». Форвард «Сан-Хосе» идет 2-м в гонке бомбардиров среди новичков – 39 очков в 43 матчах, Хатсон впереди на один балл, Мичков – 3-й

Макклин Селебрини сократил отставание от Лэйна Хатсона в гонке новичков НХЛ.

18-летний нападающий «Сан-Хосе » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:4).

В активе канадца стало 39 (17+22) очков в 43 матчах чемпионата НХЛ.

Лидером гонки бомбардиров новичков НХЛ является защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон – у него на счету 40 (3+37) баллов в 53 играх.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков находится на третьей позиции в гонке, имея в активе 34 (14+20) очков в 53 матчах.