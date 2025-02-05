Селебрини набрал 1+1 против «Монреаля». Форвард «Сан-Хосе» идет 2-м в гонке бомбардиров среди новичков – 39 очков в 43 матчах, Хатсон впереди на один балл, Мичков – 3-й
Макклин Селебрини сократил отставание от Лэйна Хатсона в гонке новичков НХЛ.
18-летний нападающий «Сан-Хосе» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:4).
В активе канадца стало 39 (17+22) очков в 43 матчах чемпионата НХЛ.
Лидером гонки бомбардиров новичков НХЛ является защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон – у него на счету 40 (3+37) баллов в 53 играх.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков находится на третьей позиции в гонке, имея в активе 34 (14+20) очков в 53 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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