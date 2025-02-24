Грэйовак сделал хет-трик в матче против «Сочи». Форвард «Куньлуня» набрал 31 балл в 58 матчах сезона КХЛ
Тайлер Грэйовак сделал хет-трик в матче против «Сочи».
«Куньлунь» обыграл «Сочи» (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий китайского команды Тайлер Грэйовак забросил три шайбы в этом матче: одну во втором периоде, две – в третьем. Третий гол он забил в пустые ворота.
Также канадец нанес четыре броска по воротам в матче и провел на льду 19:04 (3:21 – в большинстве, 0:35 – в меньшинстве).
В этом сезоне Грэйовак набрал 31 (15+16) балл в 58 матчах чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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