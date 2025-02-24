Грэйовак сделал хет-трик в матче против «Сочи». Форвард «Куньлуня» набрал 31 балл в 58 матчах сезона КХЛ

Тайлер Грэйовак сделал хет-трик в матче против «Сочи».

«Куньлунь » обыграл «Сочи » (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий китайского команды Тайлер Грэйовак забросил три шайбы в этом матче: одну во втором периоде, две – в третьем. Третий гол он забил в пустые ворота.

Также канадец нанес четыре броска по воротам в матче и провел на льду 19:04 (3:21 – в большинстве, 0:35 – в меньшинстве).

В этом сезоне Грэйовак набрал 31 (15+16) балл в 58 матчах чемпионата КХЛ .