Максим Рыбин: «Ротенберг будет делать все возможное, чтобы Демидов еще на сезон остался в СКА, думаю. За игрой этого парня приятно смотреть»
Максим Рыбин считает, что Роман Ротенберг хочет сохранить Ивана Демидова в СКА.
19-летний форвард провел 57 матчей в нынешнем сезоне и набрал 47 (19+28) очков. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.
На драфте НХЛ-2024 Иван Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером.
«Я думаю, что Ротенберг будет делать все, будет делать все возможное, чтобы Демидов еще на один сезон остался в СКА.
По крайней мере, я бы тоже этого хотел, потому что за игрой этого парня очень приятно смотреть», – сказал бывший игрок СКА Максим Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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