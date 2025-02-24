Максим Рыбин: «Ротенберг будет делать все возможное, чтобы Демидов еще на сезон остался в СКА, думаю. За игрой этого парня приятно смотреть»

Максим Рыбин считает, что Роман Ротенберг хочет сохранить Ивана Демидова в СКА.

19-летний форвард провел 57 матчей в нынешнем сезоне и набрал 47 (19+28) очков. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.

На драфте НХЛ-2024 Иван Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером.

«Я думаю, что Ротенберг будет делать все, будет делать все возможное, чтобы Демидов еще на один сезон остался в СКА.

По крайней мере, я бы тоже этого хотел, потому что за игрой этого парня очень приятно смотреть», – сказал бывший игрок СКА Максим Рыбин.