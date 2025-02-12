«Сент-Луис» может обменять Бучневича и Кайру. Генменеджер Армстронг недоволен положением команды (Ник Кипреос)

«Сент-Луис» может обменять Павла Бучневича и Джордана Кайру.

Генеральный менеджер «Блюз» Даг Армстронг недоволен текущим положением команды и готов к изменениям, как сообщает инсайдер Sportsnet Ник Кипреос.

В 56 играх в текущем сезоне «Сент-Луис» набрал 55 очков и отстает от зоны плей-офф на Западе на 8 баллов.

У 29-летнего Бучневича в следующем сезоне вступит в силу 6-летний контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов. С 1 июля начнет действие пункт о полном запрете на обмен. Сейчас у игрока частичный запрет – стоп-лист из 12 команд.

В текущем сезоне россиянин набрал 34 (11+23) очка в 54 играх.

У 26-летнего Кайру действует второй год 8-летнего контракта с кэпхитом 8,13 млн долларов. С 1 июля начнет действие пункт о полном запрете на обмен, а до конца текущего сезона никаких ограничений нет.

В текущем сезоне канадец набрал 44 (23+21) очка в 56 играх.

Еще одним кандидатом на обмен может стать 32-летний защитник Джастин Фолк (пятый год 7-летнего контракта с кэпхитом 6,5 млн долларов), но у него полный запрет на трейд действует уже сейчас.

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