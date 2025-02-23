«Вашингтон» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Карбери идет на 1-м месте в НХЛ
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» (7:3) в матче НХЛ.
Победный гол забил Александр Овечкин, сделавший хет-трик.
Это 4-я победа команды тренера Спенсера Карбери в 5 последних играх.
На данный момент «Вашингтон» занимает 1-е место в таблице НХЛ, набрав 84 очка в 57 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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