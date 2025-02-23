Энтони Камара: «В России вкусная еда. Из городов отметил бы Москву, Казань, Тольятти. Я люблю путешествовать, знакомиться с другими культурами и кухнями»
Энтони Камара поделился впечатлениями от жизни в России.
– Как вам Тольятти?
– Это хороший город, однако мне не удалось пока его толком посмотреть из-за матчей и поездок. Потренироваться, сходить поесть, отдохнуть дома – сейчас приходится жить только по этому графику.
– Жить в России вам тоже нравится?
– Да, мне нравится здесь. В России красивые города, вкусная еда. Я люблю путешествовать, знакомиться с другими культурами и кухнями.
Из городов отметил бы Москву, Казань, Тольятти. В Москве можно найти все, что хочешь. Там интересные достопримечательности, много хороших ресторанов, – сказал канадский нападающий «Лады» Энтони Камара.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости