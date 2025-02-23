Энтони Камара: «В России вкусная еда. Из городов отметил бы Москву, Казань, Тольятти. Я люблю путешествовать, знакомиться с другими культурами и кухнями»

Энтони Камара поделился впечатлениями от жизни в России.

– Как вам Тольятти?

– Это хороший город, однако мне не удалось пока его толком посмотреть из-за матчей и поездок. Потренироваться, сходить поесть, отдохнуть дома – сейчас приходится жить только по этому графику.

– Жить в России вам тоже нравится?

– Да, мне нравится здесь. В России красивые города, вкусная еда. Я люблю путешествовать, знакомиться с другими культурами и кухнями.

Из городов отметил бы Москву, Казань, Тольятти. В Москве можно найти все, что хочешь. Там интересные достопримечательности, много хороших ресторанов, – сказал канадский нападающий «Лады» Энтони Камара .