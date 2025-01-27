Форвард «Лады» Камара: «Рад, что вернулся в КХЛ – это вторая лига мира, думаю. Тренировался каждый день, чтобы приехать готовым»

Форвард «Лады» Энтони Камара высказался о возвращении в КХЛ.

– После игры за «Нефтехимик» и «Барыс» получали ли вы предложения от других клубов КХЛ летом?

– Нет. Игра в Словакии не была моим приоритетом, но я хотел играть в хоккей, получил предложение из Тольятти и рад, что вернулся в эту лигу.

– Между вашим переходом и дебютом прошел месяц. Трудно было доехать до России в нынешних условиях?

– Это не было сложно, я был дома, каждый день усердно тренировался, приводил себя в форму, чтобы приехать сюда готовым.

– Были ли проблемы с оформлением российской визы?

– Нет, просто совпало с российскими выходными. Это чуть затянуло процесс, но все было готово в срок.

– Вы играли во многих европейских лигах. Какой опыт был для вас лучшим?

– Везде было интересно: разная культура, разные люди, разная еда. Я просто наслаждался проведенным там временем. Не так часто ты можешь посмотреть мир, а я еще и параллельно играл в хоккей, так что был счастлив.

– Можете сравнить уровень этих лиг с КХЛ?

– Думаю, КХЛ – вторая лига в мире, и мне очень нравится здесь играть, – сказал Камара .