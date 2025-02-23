Шипачев о 300-й шайбе в КХЛ: «Рад, что играю в хоккей и получаю кайф, когда забиваю и отдаю передачи. Команда побеждает, все классно – я просто наслаждаюсь»

Вадим Шипачев прокомментировал 300-ю шайбу в КХЛ.

37-летний форвард минского «Динамо » забил юбилейный гол в матче против «Спартака » (3:0).

– Очень приятно, когда 300‑й гол забиваешь. Это ступенька, которую не каждый может достичь. Я рад быть тем игроком, который забил столько в КХЛ. Тем более команда победила, это супер.

Я чаще передачи отдаю, но их и так побольше у меня, поэтому голы забивать тоже приятно. Это часть нашей игры. Естественно, я не буду сейчас прыгать от радости из‑за того, что забил 300 голов. Но это, повторюсь, приятно. Семья, друзья уже поздравили.

– Есть какая‑то цифра главная, к которой ты хотел прийти в карьере?

– Впечатляет каждая цифра. Я сыграл 1000‑й матч в этом году, побил рекорд Мозякина в КХЛ. Каждая цифра дает положительные эмоции, позитивный настрой. После чего хочется дальше продолжать играть, радовать себя, семью, болельщиков, помогать команде.

– Можно говорить, что Шипачев нашел свою команду?

– Не знаю, я просто рад, что играю в хоккей и получаю кайф, когда забиваю голы и отдаю передачи. Команда выигрывает, все классно. Я просто наслаждаюсь хоккеем.

Нет такого, что это какая‑то рутинная работа, которая выматывает. Мне по кайфу, – сказал Вадим Шипачев .

«Спартак» дома всухую проиграл «Динамо» Минск – 0:3. Клуб из Беларуси обошел СКА и ЦСКА, поднявшись на 5-е место Запада