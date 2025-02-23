Шипачев о 300-й шайбе в КХЛ: «Рад, что играю в хоккей и получаю кайф, когда забиваю и отдаю передачи. Команда побеждает, все классно – я просто наслаждаюсь»
37-летний форвард минского «Динамо» забил юбилейный гол в матче против «Спартака» (3:0).
– Очень приятно, когда 300‑й гол забиваешь. Это ступенька, которую не каждый может достичь. Я рад быть тем игроком, который забил столько в КХЛ. Тем более команда победила, это супер.
Я чаще передачи отдаю, но их и так побольше у меня, поэтому голы забивать тоже приятно. Это часть нашей игры. Естественно, я не буду сейчас прыгать от радости из‑за того, что забил 300 голов. Но это, повторюсь, приятно. Семья, друзья уже поздравили.
– Есть какая‑то цифра главная, к которой ты хотел прийти в карьере?
– Впечатляет каждая цифра. Я сыграл 1000‑й матч в этом году, побил рекорд Мозякина в КХЛ. Каждая цифра дает положительные эмоции, позитивный настрой. После чего хочется дальше продолжать играть, радовать себя, семью, болельщиков, помогать команде.
– Можно говорить, что Шипачев нашел свою команду?
– Не знаю, я просто рад, что играю в хоккей и получаю кайф, когда забиваю голы и отдаю передачи. Команда выигрывает, все классно. Я просто наслаждаюсь хоккеем.
Нет такого, что это какая‑то рутинная работа, которая выматывает. Мне по кайфу, – сказал Вадим Шипачев.
«Спартак» дома всухую проиграл «Динамо» Минск – 0:3. Клуб из Беларуси обошел СКА и ЦСКА, поднявшись на 5-е место Запада
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