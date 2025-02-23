Дмитрий Юдин: «Смена вратаря – момент, который должен помочь вернуться в игру. Это добавляет адреналина. СКА хочет побеждать в каждом матче, в таблицу не заглядываем»

Дмитрий Юдин высказался о поражении СКА от «Куньлуня» (4:6).

– В чем причины поражения от «Куньлуня»?

– Потеряли концентрацию на мгновение. Три гола быстро пропустили во втором периоде. Не выполняли тренерского задания. Не переводили шайбу в глубину зоны, не играли в атаке во втором периоде, не накладывали смен.

Хороший урок перед плей-офф. Непозволительно так играть перед своими болельщиками при такой колоссальной и приятной поддержке.

– Пропущенная шайба за 30 секунд до конца первого периода могла где-то надломить на вторую двадцатиминутку? Во втором периоде четыре шайбы пропустили.

– Да нет. Начали ведь неплохо второй период. Где-то чуть заигрались с шайбой. Надо сделать работу над ошибками. Играть построже, поглубже, подальше от своих ворот.

– Третий период практически без вратаря провели, пытались спасти матч. Тяжело для команды играть, понимая, что ворота пустые?

– Наоборот, это сплачивает коллектив. Я не говорю, что такие ситуации хороши. Это плохо, до такого не надо доводить. Но если в перспективе смотреть, то подобные моменты сближают команду, игроки объединяются.

– И когда по ходу матча происходит смена вратаря, это тоже играет в положительную сторону?

– Да. Это добавляет адреналина команде. Смена вратаря – момент, который должен помочь вернуться в игру.

– Если бы СКА обыграл «Куньлунь» в основное время, то оформил выход в плей-офф. Знали ли вы о таких раскладах?

– Мы хотим побеждать в каждом матче. В таблицу не заглядываем, какие там расклады, – сказал защитник СКА Дмитрий Юдин .