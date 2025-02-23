Сергей Андронов высказался о турнирном положении СКА.

На данный момент команда Романа Ротенберга занимает 7-е место на Западе.

– Беспокоит ли сейчас команду позиция в турнирной таблице с точки зрения выхода в плей-офф? Пока что вы вне топ-4...

– Я думаю, это абсолютно неважно, с какого места мы выйдем. Главное – сейчас найти ту игру, которая будет приносить нам успех в плей-офф, которая будет нам позволять выигрывать игры. Это самое главное.

Надо просто играть, отталкиваться от одной игры, пытаться выиграть один матч и идти дальше, – сказал нападающий СКА Сергей Андронов .