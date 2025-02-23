Андронов о СКА: «Неважно, с какого места мы выйдем в плей-офф. Главное – найти игру, которая будет приносить успех»
Сергей Андронов высказался о турнирном положении СКА.
На данный момент команда Романа Ротенберга занимает 7-е место на Западе.
– Беспокоит ли сейчас команду позиция в турнирной таблице с точки зрения выхода в плей-офф? Пока что вы вне топ-4...
– Я думаю, это абсолютно неважно, с какого места мы выйдем. Главное – сейчас найти ту игру, которая будет приносить нам успех в плей-офф, которая будет нам позволять выигрывать игры. Это самое главное.
Надо просто играть, отталкиваться от одной игры, пытаться выиграть один матч и идти дальше, – сказал нападающий СКА Сергей Андронов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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