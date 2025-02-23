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  • Ротенберг о 4:6 с «Куньлунем»: «Раненый зверь – самый опасный. Они хотят доказать, благодаря СМИ у СКА много таких матчей. Клубы не будут специально проигрывать, существует карма»
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Ротенберг о 4:6 с «Куньлунем»: «Раненый зверь – самый опасный. Они хотят доказать, благодаря СМИ у СКА много таких матчей. Клубы не будут специально проигрывать, существует карма»

Роман Ротенберг высказался о неудаче СКА в игре с «Куньлунем».

Вчера армейцы уступили дома со счетом 4:6 в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Если взять три года. В первый – выиграли Кубок Континента. Во второй год одна игра нас лишила трофея. Та же команда нас лишила победы в Кубке Континента, «Куньлунь Ред Стар».

Мы работали весь год, вспомните прошлую регулярку. Много работы было проделано. И, конечно, задача всегда побеждать. Тем не менее, такие соперники…

Всегда же мы говорим, что раненый зверь – самый опасный. Это правда. Они хотят доказать. У многих игроков заканчиваются контракты. Они хотят себя проявить, показать.

И таких матчей у нашего клуба много, благодаря представителям СМИ. О нас много говорят, о нас пишут. Когда команда играет против СКА, понятно, что голы, которые забиты сегодня в наши ворота, будут показывать, крутить.

Там есть очень сильные игроки, праворукие, с очень приличным броском. Тот же Ян Дрозг, он сборник, у него очень сильный бросок, это очень такой техничный игрок. Думаю, что эти ребята стремятся себя проявить в таких матчах максимально, чтобы получить контракт на следующий год.

Нам не так просто в этом смысле. Но хочу вас заверить, что мы никогда специально, и, я думаю, другие клубы также никогда не будут проигрывать. Существует карма, и мы верим в карму.

Обязательно нужно стремиться в каждой игре только побеждать. Что мы и пытались сделать в сегодняшнем матче. Вы это увидели», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

4 игры СКА – в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске» в этом сезоне КХЛ. Ранее Ротенберг заявил, что у армейцев самые высокие рейтинги в лиге

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
logoРоман Ротенберг
logoКуньлунь Ред Стар
logoКХЛ
Кубок Континента
logoСКА
logoЯн Дрозг
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