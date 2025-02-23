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Джастин Бибер, Снуп Догг, Дэнни Де Вито, Уилл Феррелл, Стив Карелл и другие звезды сыграют в благотворительном хоккейном турнире. Средства пойдут жертвам пожаров в Лос-Анджелесе

Джастин Бибер и Снуп Догг сыграют в благотворительном хоккейном турнире.

Событие пройдет 23 февраля в Лос-Анджелесе. Вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе.

В результате лесных пожаров, перекинувшихся на город в середине января, было повреждено более 10 тысяч строений, около 180 000 человек были вынуждены эвакуироваться.

Четыре команды проведут мини-турнир по олимпийской системе. В каждый из коллективов входят знаменитости, бывшие игроки НХЛ, а также члены пожарного и полицейского департаментов Лос-Анджелеса.

В числе участников также присутствуют кинозвезды Дэнни Де Вито, Уилл Феррелл и Стив Карелл, музыканты Джордан Дэвис и Лорен Спенсер-Смит, члены Зала хоккейной славы Марк Мессье и Джереми Реник.

Изображение: nhl.com/kings

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Благотворительность
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
logoМарк Мессье
logoДжереми Реник
Джастин Бибер
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