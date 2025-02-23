Драфт НХЛ-2025 пройдет 27-28 июня в Лос-Анджелесе. Беттмэн будет объявлять выбранных игроков, представители клубов поприсутствуют удаленно

Драфт НХЛ-2025 пройдет 27-28 июня в Лос-Анджелесе.

Лига официально объявила, что мероприятие пройдет в Peacock Theater, рассчитанном на 7100 зрителей.

Отмечается, что формат драфта будет отличаться от привычного. В зале будут находиться только игроки и болельщики, а представители команд поприсутствуют удаленно в режиме онлайн.

Имена всех хоккеистов, выбранных в первом раунде, будет называть комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн .

Фаворитами драфта-2025 считаются форварды Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж, NCAA), Майкл Миса («Сагино», юниорская лига Онтарио), Портер Мартон («Брэмптон», юниорская лига Онтарио) и защитник Мэттью Шефер («Эри», юниорская лига Онтарио).