Драфт НХЛ-2025 пройдет 27-28 июня в Лос-Анджелесе. Беттмэн будет объявлять выбранных игроков, представители клубов поприсутствуют удаленно
Драфт НХЛ-2025 пройдет 27-28 июня в Лос-Анджелесе.
Лига официально объявила, что мероприятие пройдет в Peacock Theater, рассчитанном на 7100 зрителей.
Отмечается, что формат драфта будет отличаться от привычного. В зале будут находиться только игроки и болельщики, а представители команд поприсутствуют удаленно в режиме онлайн.
Имена всех хоккеистов, выбранных в первом раунде, будет называть комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Фаворитами драфта-2025 считаются форварды Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж, NCAA), Майкл Миса («Сагино», юниорская лига Онтарио), Портер Мартон («Брэмптон», юниорская лига Онтарио) и защитник Мэттью Шефер («Эри», юниорская лига Онтарио).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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