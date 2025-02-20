Дарюс Каспарайтис: «Мне было все равно, кто на льду: Гретцки, Лемье или Мессье. Сразу прочухал, что можно в обороне хорошо играть и бесить соперника, чтобы они думали, как мне врезать»

Дарюс Каспарайтис вспомнил, как играл против звездных хоккеистов в НХЛ.

– Когда вы приехали в НХЛ в начале 90‑х, то сразу же прославились тем, что поймали на бедро Марио Лемье. Весь «Питтсбург» тогда хотел вас побить! А удавалось сделать силовой прием против Гретцки?

– Мне было все равно, кто на льду: Гретцки, Лемье или Мессье . Я играл в свой хоккей и не боялся чужих телохранителей. Я знал, что если сыграю жестко против звездного хоккеиста, то их команда будет за мной бегать, захотят отомстить и забудут про хоккей.

Я это прочухал сразу же в первый год, что можно и в обороне хорошо играть, и при этом бесить другую команду, чтобы они думали только о том, как меня поймать и врезать, – сказал бывший защитник сборной России.

Каспарайтис выступал в НХЛ с 1992 по 2004 год, а также с 2005‑го по 2007‑й. Он играл за «Айлендерс», «Питтсбург », «Колорадо» и «Рейнджерс».