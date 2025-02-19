  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов про 0:3 от «Лады»: «Салавату» не хватило энергии, на «Ак Барсе» и «Локомотиве» оставили много сил. Ливо должен лучше адаптировать эмоции, поговорю с ним»
2

Козлов про 0:3 от «Лады»: «Салавату» не хватило энергии, на «Ак Барсе» и «Локомотиве» оставили много сил. Ливо должен лучше адаптировать эмоции, поговорю с ним»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Ладой».

Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 0:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде форвард «Салавата» Джош Ливо был удален до конца игры за оскорбление в адрес судей. 

– Они были свежее нас. Нам было тяжеловато бороться, проиграли много единоборств, стыков. Проигрывая 0:3, попытался перекинуть звенья, но не хватило ни эмоций, ни сил.

– Связано ли это с тем, что победили «Локомотив», обеспечили место в плей‑офф и немного расслабились?

– Нет, это не расслабленность. Энергии не хватило, оставили много сил на «Ак Барсе» и «Локомотиве».

– Есть ли у «Салавата» проблемы со вторым периодом?

– Хотелось бы играть более целостно все три периода, проблемы со вторым были в начале сезона. В последнее время совершаем одни и те же ошибки.

– Что скажете насчет удалений, в том числе Ливо?

– Дисциплина могла быть лучше. Сказать плохо про тех ребят, кто играл всю игру, не могу. Проявили характер, а удаления были на фоне усталости и единоборств.

– В третьем периоде много играли в большинстве, но не удалось забросить, почему?

– Проигрывали, хотели выиграть, но сбились на индивидуальные действия. Начали форсировать события, терять шайбу. Еще нет опыта, как правильно играть в такие моменты.

– Ливо в последнее время стал выплескивать ненужные эмоции. В чем проблема?

– Это эмоции, против него соперники начинают действовать по‑другому, жестко играть, как играют против хороших хоккеистов. Ливо должен лучше адаптировать свои эмоции. Планирую переговорить с ним на этот счет, – сказал Козлов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
logoЛада
logoДжош Ливо
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панин – самый грязный хоккеист КХЛ по версии генменеджеров клубов, Комтуа – на 2-м месте
38вчера, 09:33
Козлов о Ливо: «Если качественный игрок хочет получить гражданство России и работать на благо страны, то почему бы и нет»
109 февраля, 08:52
КХЛ. СКА победил «Витязь», ЦСКА уступил «Северстали», «Авангард» обыграл «Ладу», «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу»
3786 февраля, 18:53
Главные новости
У ЦСКА 3 поражения подряд. Команда Воробьева – 5-я на Западе
47 минут назад
КХЛ. ЦСКА потерпел поражение от «Динамо» Минск, «Динамо» Москва проиграло «Сочи», «Авангард» победил «Металлург», «Салават» уступил «Ладе»
35419 минут назад
Сероух забил 5 голов «Динамо». Форвард «Сочи» – второй игрок в истории КХЛ с пента-триком после Морозова в 2008-м
2823 минуты назад
Ротенберг выложил видео своего лакросс-гола в джерси «Красная машина»: «Только честный труд»
5055 минут назадВидео
Черночуб о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Александр – гордость нации. Он родился в СССР, то поколение более железное, олдскульное»
2сегодня, 18:06
Разин ударил по стеклу после 1:2 от «Авангарда»: «Эмоции. Если бы стоял манекен Герман, как у «Трактора», я бы двоечку пробил»
8сегодня, 17:38
Агент Овечкина о том, что бы выбрал Александр – рекорд по голам в НХЛ или 2-й Кубок Стэнли: «Держим кулаки, чтобы у него получилось и то, и другое!»
10сегодня, 17:26
Разин после 1:2 от «Авангарда»: «Отменил бы игры с «Барысом» и поменял на матчи в Омске. Тут шикарная атмосфера, а в Казахстане пустой стадион»
12сегодня, 16:56
Ги Буше о 2:1 с «Металлургом»: «Авангард» обессилен: многих игроков нет в составе, другим приходится выкладываться. Горжусь, как ребята выигрывают на морально‑волевых»
5сегодня, 16:26
Ливо удален до конца матча с «Ладой» за оскорбление судей
42сегодня, 16:16Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Коньков о СКА: «Провалы неизбежны, если будут играть только в атаку! Надежная оборона – обязательное условие для результата. Тренерский штаб будет работать над этим, не сомневаюсь»
1сегодня, 17:51
Фетисов о рукопожатиях после игр: «Надо у хоккеистов спросить, насколько это важно. Раньше мы значками и вымпелами перед матчами обменивались»
2сегодня, 17:06
Каменский о «Тракторе»: «Один из фаворитов на победу в Кубке Гагарина. Клуб знаменит своей академией и организацией игры, у них хороший тренерский штаб»
сегодня, 16:40
«Бостон» подтвердил, что Макэвой госпитализирован из-за инфекции в плече. Защитник проходит курс лечения антибиотиками и пропустит минимум неделю
1сегодня, 15:49
Андрей Коваленко о футбольном матче России с США: «Все возможно, игры и кубки с нашим участием возобновятся. Потепление пошло в нашу сторону»
4сегодня, 15:11
Вячеслав Быков: «Рукопожатия могут иметь место только после окончания серии. «Смерть» наступает после 4-го поражения, пока ты живой, ты борешься!»
2сегодня, 14:08
Депутат Журова про топ-25 игроков НХЛ за 25 лет: «Знаю, кто голосует в таких случаях. Вряд ли русскому дадут быть лучшим, хотя Овечкин на это претендует»
6сегодня, 12:59
Черночуб о работе детским тренером: «Родители постоянно недовольны, вмешиваются, пишут письма. Давление колоссальное»
4сегодня, 12:50
Ларкин о финале с Канадой: «У них чертовски хорошая команда. Они не хотят проигрывать нам дважды. США должны быть готовыми к встрече с этими ребятами»
сегодня, 12:39
Гатиятулин и игроки «Ак Барса» передали 26 комплектов формы спортшколе в Казани, где сгорела экипировка
2сегодня, 11:52