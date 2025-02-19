Козлов про 0:3 от «Лады»: «Салавату» не хватило энергии, на «Ак Барсе» и «Локомотиве» оставили много сил. Ливо должен лучше адаптировать эмоции, поговорю с ним»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Ладой».

Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 0:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Во втором периоде форвард «Салавата» Джош Ливо был удален до конца игры за оскорбление в адрес судей.

– Они были свежее нас. Нам было тяжеловато бороться, проиграли много единоборств, стыков. Проигрывая 0:3, попытался перекинуть звенья, но не хватило ни эмоций, ни сил.

– Связано ли это с тем, что победили «Локомотив», обеспечили место в плей‑офф и немного расслабились?

– Нет, это не расслабленность. Энергии не хватило, оставили много сил на «Ак Барсе» и «Локомотиве».

– Есть ли у «Салавата» проблемы со вторым периодом?

– Хотелось бы играть более целостно все три периода, проблемы со вторым были в начале сезона. В последнее время совершаем одни и те же ошибки.

– Что скажете насчет удалений, в том числе Ливо?

– Дисциплина могла быть лучше. Сказать плохо про тех ребят, кто играл всю игру, не могу. Проявили характер, а удаления были на фоне усталости и единоборств.

– В третьем периоде много играли в большинстве, но не удалось забросить, почему?

– Проигрывали, хотели выиграть, но сбились на индивидуальные действия. Начали форсировать события, терять шайбу. Еще нет опыта, как правильно играть в такие моменты.

– Ливо в последнее время стал выплескивать ненужные эмоции. В чем проблема?

– Это эмоции, против него соперники начинают действовать по‑другому, жестко играть, как играют против хороших хоккеистов. Ливо должен лучше адаптировать свои эмоции. Планирую переговорить с ним на этот счет, – сказал Козлов .