Мичков о матче против Макдэвида: «Он нормально обыграл меня в 1-м периоде, до сих пор голова кружится. «Филадельфия» забила хорошие голы, приятно было играть в хоккей»
Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 6:3 в пользу «Филадельфии». 20-летний форвард набрал 3 (1+2) очка при полезности «плюс 5».
– Сегодня была одна из тех игр, когда вам быстро удалось забить и все начало получаться?
– Да, конечно, это помогло, придало уверенности. Новые ребята добавляли энергии и хорошо сыграли сегодня.
– Что скажете о вашей тройке с Кутюрье и Типпетом? У вас хорошо получается вместе.
– Мы сегодня забили хорошие голы, приятно было играть в хоккей. Дай бог, чтобы дальше так продолжалось.
– Когда выходишь на лед против парней вроде Макдэвида, это придает дополнительный заряд энергии?
– Конечно. В первом периоде он обыграл меня нормально, до сих пор голова кружится, – сказал форвард «Филадельфии» Матвей Мичков.
Мичков провел лучший матч в году! Вместе с другими русскими подавил «Эдмонтон»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий