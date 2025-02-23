Мичков о матче против Макдэвида: «Он нормально обыграл меня в 1-м периоде, до сих пор голова кружится. «Филадельфия» забила хорошие голы, приятно было играть в хоккей»

Матвей Мичков высказался о своей результативности в игре с «Эдмонтоном».

Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 6:3 в пользу «Филадельфии». 20-летний форвард набрал 3 (1+2) очка при полезности «плюс 5».

– Сегодня была одна из тех игр, когда вам быстро удалось забить и все начало получаться?

– Да, конечно, это помогло, придало уверенности. Новые ребята добавляли энергии и хорошо сыграли сегодня.

– Что скажете о вашей тройке с Кутюрье и Типпетом? У вас хорошо получается вместе.

– Мы сегодня забили хорошие голы, приятно было играть в хоккей. Дай бог, чтобы дальше так продолжалось.

– Когда выходишь на лед против парней вроде Макдэвида, это придает дополнительный заряд энергии?

– Конечно. В первом периоде он обыграл меня нормально, до сих пор голова кружится, – сказал форвард «Филадельфии » Матвей Мичков .

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