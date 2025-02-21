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  • Исполнительница гимна Канады Кревязюк перед игрой с США изменила текст в ответ на слова Трампа о 51-м штате, потому что «верит в демократию»
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Исполнительница гимна Канады Кревязюк перед игрой с США изменила текст в ответ на слова Трампа о 51-м штате, потому что «верит в демократию»

Шанталь Кревязюк исполнила гимн Канады в измененном варианте перед игрой с США.

Канадская исполнительница выступила в Бостоне перед финалом Турнира четырех наций.

Она изменила текст гимна в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Канада должна стать 51-м американским штатом.

Кревязюк заменила строчку «True patriot love in all of us command» («Истинная патриотическая любовь царит во всех нас») на «True patriot love that only us command» («Истинная патриотическая любовь, которой обладаем только мы»).

Исполнительница сказала, что сделала это, «потому что верит в демократию, и суверенная нация не должна быть вынуждена защищаться от тирании и фашизма».

Канадцы стали победителями турнира, обыграв в финале американцев (3:2 ОТ). 

«Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру». Премьер Канады Трюдо ответил Трампу после победы сборной над США в финале Турнира четырех наций

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AP News
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoДональд Трамп
logoТурнир четырех наций
logoСборная США по хоккею
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