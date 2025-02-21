Мэттью Ткачак об игре за США: «Выступать за свою страну – величайшая честь. Мы самые счастливые люди в мире, потому что родились, выросли и живем в Америке»

Мэттью Ткачак гордится возможностью сыграть за сборную США.

Американцы сыграют с канадцами в финале Турнира четырех наций НХЛ . Игра состоится 21 февраля, начало – в 4:00 по московскому времени.

«Независимо от того, нравится вам хоккей или нет, я думаю, что наша команда уже помогла развитию хоккея в этой стране. А победа могла бы просто снести все преграды и открыть новую волну молодых хоккеистов по всей стране.

Я знаю, насколько особенным является момент, когда надеваешь свитер сборной США. И после стольких лет без него – это величайшая честь, которую можно получить.

Лучшее в том, чтобы быть американцем, – это наша сплоченность, наши единые цели, наше стремление и преданность. Как мы жертвуем всем ради одной общей цели, как далеко мы готовы зайти ради победы – это впечатляет.

И ведь с момента, как мы собрались вместе, прошло меньше двух недель. Все превзошло мои ожидания. Мы ни в коем случае не воспринимаем как должное возможность носить форму сборной США.

Мы самые счастливые люди в мире, потому что родились, выросли и живем в этой стране. А теперь у нас есть шанс представить ее на самой большой сцене. Это возможность всей жизни.

Нас поддерживают миллионы людей. Поколения игроков, которые были до нас, и те, кого мы можем вдохновить. Дети, которые смотрят нас дома и мечтают быть на нашем месте.

Я думаю, что вся страна увидела, насколько мы гордимся тем, что мы американцы, и тем, что представляем США. Эти эмоции полностью захватывают тебя.

Гордость за страну зашкаливает, а когда надеваешь эту форму, просто не можешь контролировать свои чувства – настолько ты заряжен.

Вся страна видит, насколько сильно мы гордимся этим моментом и насколько многим мы готовы пожертвовать ради успеха. Этот матч станет вершиной всего, и мы будем готовы», – сказал нападающий сборной США и «Флориды» Мэттью Ткачак .