  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мэттью Ткачак об игре за США: «Выступать за свою страну – величайшая честь. Мы самые счастливые люди в мире, потому что родились, выросли и живем в Америке»
8

Мэттью Ткачак об игре за США: «Выступать за свою страну – величайшая честь. Мы самые счастливые люди в мире, потому что родились, выросли и живем в Америке»

Мэттью Ткачак гордится возможностью сыграть за сборную США.

Американцы сыграют с канадцами в финале Турнира четырех наций НХЛ. Игра состоится 21 февраля, начало – в 4:00 по московскому времени. 

«Независимо от того, нравится вам хоккей или нет, я думаю, что наша команда уже помогла развитию хоккея в этой стране. А победа могла бы просто снести все преграды и открыть новую волну молодых хоккеистов по всей стране.

Я знаю, насколько особенным является момент, когда надеваешь свитер сборной США. И после стольких лет без него – это величайшая честь, которую можно получить.

Лучшее в том, чтобы быть американцем, – это наша сплоченность, наши единые цели, наше стремление и преданность. Как мы жертвуем всем ради одной общей цели, как далеко мы готовы зайти ради победы – это впечатляет.

И ведь с момента, как мы собрались вместе, прошло меньше двух недель. Все превзошло мои ожидания. Мы ни в коем случае не воспринимаем как должное возможность носить форму сборной США.

Мы самые счастливые люди в мире, потому что родились, выросли и живем в этой стране. А теперь у нас есть шанс представить ее на самой большой сцене. Это возможность всей жизни.

Нас поддерживают миллионы людей. Поколения игроков, которые были до нас, и те, кого мы можем вдохновить. Дети, которые смотрят нас дома и мечтают быть на нашем месте.

Я думаю, что вся страна увидела, насколько мы гордимся тем, что мы американцы, и тем, что представляем США. Эти эмоции полностью захватывают тебя.

Гордость за страну зашкаливает, а когда надеваешь эту форму, просто не можешь контролировать свои чувства – настолько ты заряжен.

Вся страна видит, насколько сильно мы гордимся этим моментом и насколько многим мы готовы пожертвовать ради успеха. Этот матч станет вершиной всего, и мы будем готовы», – сказал нападающий сборной США и «Флориды» Мэттью Ткачак.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoФлорида
logoНХЛ
logoМэттью Ткачак
logoСборная США по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoТурнир четырех наций
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэттью Ткачак о словах Хэйгла: «Может, игроки Канады не нравятся друг другу, раз у них нет групповых чатов. Сборной США все равно, что они говорят»
6сегодня, 08:54
Мэттью Ткачак о финале с Канадой: «Я готов играть. Это будет невероятный матч»
сегодня, 07:49
Хэйгл о драках в финале: «Канадцы играют за флаг, а не для камер, нам не нужна показуха. У нас нет групповых чатов, мы просто выходим на лед ради своей страны»
618 февраля, 21:38
Главные новости
Алиу о посте Суббана в поддержку Трампа: «Ты на стороне угнетателя, не против риторики унижения родной страны. Ты позор, идеальный пример, почему цветным сложно пробиться на вершину общества»
15 минут назад
Ищем пары: соедините клубы НХЛ с городами, в которых они базируются
40 минут назадСпецпроект
Алиу о словах Суббана про Трампа: «Ты никогда не был искренним. Вместо того чтобы использовать свою платформу, ты делал все ради пиара, чтобы добиться признания и популярности»
142 минуты назад
Суббан о заявлениях Трампа про Канаду перед финалом Турнира четырех наций: «Поезд Трампа может скоро прибыть. Оставайтесь с нами! Говорят, этот матч важнее прошлого финала Кубка Стэнли»
сегодня, 21:09
Турнир четырех наций. США и Канада сыграют в финале
65сегодня, 20:56
«Калгари» выставит Тайсона Бэрри на драфт отказов. «Флэймс» подписали защитника на год и 1,25 млн долларов в октябре
4сегодня, 20:07
Салливан о звонке Трампа сборной США: «Невероятная честь, когда президент находит время обратиться к игрокам»
7сегодня, 19:23
«Спартак» выиграл 3 матча подряд, команда Жамнова – 2-я на Западе. У «Сибири» 3 поражения кряду и 7-е место на Востоке
2сегодня, 19:11
Мальцев про слова Малкина об игре в России: «Посмотрел, как Кузнецов здесь играет, и не захотел возвращаться, может»
16сегодня, 19:03
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Куньлунь», «Спартак» забросил 6 шайб «Сибири», «Северсталь» была сильнее «Барыса», «Автомобилист» победил «Амур»
87сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Дарюс Каспарайтис: «Мне было все равно, кто на льду: Гретцки, Лемье или Мессье. Сразу прочухал, что можно в обороне хорошо играть и бесить соперника, чтобы они думали, как мне врезать»
1сегодня, 20:37
Сергачев о Турнире четырех наций: «Круто, когда Кросби, Макдэвид, Маккиннон и Макар выходят вместе в большинстве. Странно, что здесь нет России, чехов, словаков»
сегодня, 20:24
Епанчинцев о 2:6 от «Спартака»: «Сибирь» многое позволяла. Пришлось поговорить на повышенных тонах в перерыве»
1сегодня, 19:50
Артюхин о Турнире четырех наций: «Жалко, что России там нет – наша сборная бы его украсила и внесла больше интриги»
сегодня, 19:42
Козырев о 6:2 с «Барысом»: «Северстали» после двух домашних поражений нужна была победа. Счет не отражает соотношения сил»
сегодня, 18:51
Фетисов про слова Малкина об игре в России: «Он ни разу не отказался от выступлений за сборную, какие к нему вопросы? Евгений имеет право на любое решение»
сегодня, 18:10
Жамнов о будущем в «Спартаке»: «Вспоминаю эпизод из фильма Moneyball, когда тренер говорит: «У меня последний год контракта, не могу так тренировать». Менеджер отвечает: «Знаю. Работай»
1сегодня, 17:57
Мартынов проводит 600-й матч в КХЛ. У защитника «Сибири» 48+123 за карьеру при полезности «плюс 72»
сегодня, 17:06
Малкин о Салливане на Турнире четырех наций: «Он заслужил все, выиграл два Кубка Стэнли. Но в финале Канада победит США, это мой выбор»
3сегодня, 16:51
«Автомобилист» выиграл 3 матча подряд. Команда Заварухина – 2-я на Востоке
2сегодня, 16:37