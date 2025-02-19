Хэйгл о драках в финале: «Канадцы играют за флаг, а не для камер, нам не нужна показуха. У нас нет групповых чатов, мы просто выходим на лед ради своей страны»

Брэндон Хэйгл высказался о возможной драке с игроками США в предстоящем матче.

Канада и США встретятся в пятницу в финале Турнира четырех наций . Это будет вторая игра между сборными в рамках этого турнира. В первой встрече, проходившей в Канаде, победу одержали США (3:1).

В первые 9 секунд той игры произошло 3 драки. Сразу же после стартового вбрасывания форвард сборной США Мэттью Ткачак подрался с форвардом сборной Канады Брэндоном Хэйглом.

Перед повторной встречей Хэйгла спросили, планирует ли он снова поучаствовать в драке.

«Думаю, мы играем за флаг, а не для камер. Это часть канадского менталитета.

Нам не нужно ничего инициировать. У нас нет никаких групповых чатов. Мы просто выходим на лед, играем в свой хоккей, выкладываемся по полной и делаем это ради своей страны.

Нам не нужно устраивать показуху. Мы просто будем играть так жестко, как сможем, и делать это ради флага на груди», – сказал форвард канадцев.

Как передает Si, игроки сборной США, включая Ткачака, его младшего брата Брэди Ткачака и Джей Ти Миллера , заранее договорились в групповом чате сбросить перчатки в начале первого матча, чтобы задать тон игре. Все трое оказались втянутыми в драки в первые девять секунд.