Хэйгл о драках в финале: «Канадцы играют за флаг, а не для камер, нам не нужна показуха. У нас нет групповых чатов, мы просто выходим на лед ради своей страны»
Канада и США встретятся в пятницу в финале Турнира четырех наций. Это будет вторая игра между сборными в рамках этого турнира. В первой встрече, проходившей в Канаде, победу одержали США (3:1).
В первые 9 секунд той игры произошло 3 драки. Сразу же после стартового вбрасывания форвард сборной США Мэттью Ткачак подрался с форвардом сборной Канады Брэндоном Хэйглом.
Перед повторной встречей Хэйгла спросили, планирует ли он снова поучаствовать в драке.
«Думаю, мы играем за флаг, а не для камер. Это часть канадского менталитета.
Нам не нужно ничего инициировать. У нас нет никаких групповых чатов. Мы просто выходим на лед, играем в свой хоккей, выкладываемся по полной и делаем это ради своей страны.
Нам не нужно устраивать показуху. Мы просто будем играть так жестко, как сможем, и делать это ради флага на груди», – сказал форвард канадцев.
Как передает Si, игроки сборной США, включая Ткачака, его младшего брата Брэди Ткачака и Джей Ти Миллера, заранее договорились в групповом чате сбросить перчатки в начале первого матча, чтобы задать тон игре. Все трое оказались втянутыми в драки в первые девять секунд.
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