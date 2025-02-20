Депутат Свищев о Малкине: «Есть негласная традиция – завершать карьеру на родине. Ему пока не поступило выгодное предложение от клубов КХЛ, значит»

Дмитрий Свищев оценил слова Евгения Малкина об игре в России.

Малкин является воспитанником «Металлурга », ранее он играл за клуб Фонбет Чемпионата КХЛ. Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом » рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ .

«Каждый заканчивает свою карьеру там, где он хочет. Значит, на данный момент Малкину не поступило конкретное и выгодное предложение от клубов КХЛ, которое устроило бы его.

Но есть такая негласная традиция в футболе, в хоккее – завершать карьеру у себя на родине. От заявления до дела очень длинный путь. Все еще может поменяться.

Малкин может не продлить контракт в НХЛ, и в моменте его могут позвать играть в России. Такой вариант не стоит исключать, не надо торопить события сейчас.

Малкин мог бы здорово и поиграть в России, и поработать здесь. У Евгения огромный опыт, который стоит передать нашим будущим поколениям», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Евгений Малкин: «Не буду играть в России после «Питтсбурга». Может, проведу одну игру за «Металлург», чтобы попрощаться. Завершу карьеру в «Пингвинс», это моя единственная команда»