Крикунов о Малкине: «Столько лет отыграл в «Питтсбурге», желание завершить карьеру именно там логично. Ничего страшного, что Женя не будет играть в России»
Малкин является воспитанником «Металлурга». Ранее он играл за клуб Фонбет Чемпионата КХЛ. Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26.
Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ.
«У Малкина была большая, впечатляющая карьера. Столько лет отыграл в «Питтсбурге», поэтому логично его желание завершить карьеру именно там.
Наигрался уже Женя, надо и дома с семьей побыть теперь. Ничего страшного в том, что Малкин не будет играть в России. Значит, уже наелся», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Евгений Малкин: «Не буду играть в России после «Питтсбурга». Может, проведу одну игру за «Металлург», чтобы попрощаться. Завершу карьеру в «Пингвинс», это моя единственная команда»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий