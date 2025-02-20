Крикунов о Малкине: «Столько лет отыграл в «Питтсбурге», желание завершить карьеру именно там логично. Ничего страшного, что Женя не будет играть в России»

Владимир Крикунов высказался о словах Евгения Малкина об игре в России.

Малкин является воспитанником «Металлурга ». Ранее он играл за клуб Фонбет Чемпионата КХЛ. Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом » рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ .

«У Малкина была большая, впечатляющая карьера. Столько лет отыграл в «Питтсбурге», поэтому логично его желание завершить карьеру именно там.

Наигрался уже Женя, надо и дома с семьей побыть теперь. Ничего страшного в том, что Малкин не будет играть в России. Значит, уже наелся», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Евгений Малкин: «Не буду играть в России после «Питтсбурга». Может, проведу одну игру за «Металлург», чтобы попрощаться. Завершу карьеру в «Пингвинс», это моя единственная команда»