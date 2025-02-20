10,1 млн зрителей посмотрели матч Канады и США в Северной Америке. Это лучший показатель для хоккейных трансляций с 2014 года, не считая финалы Кубка Стэнли
Чуть более 10 миллионов человек посмотрели матч Канады и США в Северной Америке.
Игра в рамках Турнира четырех наций прошла 14 февраля в Монреале. США выиграли 3:1.
В Северной Америке за матчем на телеканалах Sportsnet, CITY, SN+, TVA Sports и ABC следили 10,1 миллиона зрителей.
Ранее сообщалось, что средняя зрительская аудитория на американском ТВ составила 4,4 миллиона зрителей.
Как написал журналист Крис Джонстон, 10,1 млн зрителей – это лучший показатель для хоккейных трансляций с 2014 года, не считая финалы Кубка Стэнли.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The New York Post
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