10,1 млн зрителей посмотрели матч Канады и США в Северной Америке. Это лучший показатель для хоккейных трансляций с 2014 года, не считая финалы Кубка Стэнли

Чуть более 10 миллионов человек посмотрели матч Канады и США в Северной Америке.

Игра в рамках Турнира четырех наций прошла 14 февраля в Монреале. США выиграли 3:1. В Северной Америке за матчем на телеканалах Sportsnet, CITY, SN+, TVA Sports и ABC следили 10,1 миллиона зрителей. Ранее сообщалось , что средняя зрительская аудитория на американском ТВ составила 4,4 миллиона зрителей. Как написал журналист Крис Джонстон, 10,1 млн зрителей – это лучший показатель для хоккейных трансляций с 2014 года, не считая финалы Кубка Стэнли.