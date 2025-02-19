Ливо удален до конца матча с «Ладой» за оскорбление судей

Джоша Ливо удалили до конца матча за оскорбление арбитров.

«Салават Юлаев » противостоит «Ладе» (0:3 , второй период) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В конце первого периода канадский форвард гостей Джош Ливо получил 2-минутный штраф за неспортивное поведение, а затем удаление до конца матча за оскорбление судей.

Канадец на данный момент является лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ в этом сезоне. На его счету 64 (41+23) очка в 50 матчах.