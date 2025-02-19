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Ливо удален до конца матча с «Ладой» за оскорбление судей

Джоша Ливо удалили до конца матча за оскорбление арбитров.

«Салават Юлаев» противостоит «Ладе» (0:3, второй период) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  

В конце первого периода канадский форвард гостей Джош Ливо получил 2-минутный штраф за неспортивное поведение, а затем удаление до конца матча за оскорбление судей.

Канадец на данный момент является лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ в этом сезоне. На его счету 64 (41+23) очка в 50 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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