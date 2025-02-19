Воробьев после 1:4 от «Динамо» Минск: «ЦСКА два гола сам себе привез. Для Абрамова сезон закончен, это невосполнимо, он наш лучший бомбардир. Просветов проходит реабилитацию»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с минским «Динамо».

Московский клуб потерпел поражение со счетом 1:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Два гола мы себе привезли сами. Когда забиваешь один, а два себе привозишь, сложно выиграть.

– Мало начали забивать в последних матчах. Есть ли понимание, что делать?

– Да, понимание есть. Мы принимаем неправильно решение. Мы работаем. Есть поговорка, но ее здесь не скажешь. У нас неправильные решения в финальных стадиях.

– Как проходит восстановление Абрамова и Просветова?

– Для Абрамова сезон закончен. Просветов пока на лед не выходил, занимается реабилитацией в зале.

– Можно ли восполнить потерю Абрамова?

– Пока мы ищем пути восполнения. Пока это невосполнимо. Это лучший бомбардир команды, лучшая тройка была, которая много что делала.

– Ошибки Исхакова бросаются в глаза. Раньше он играл в тройке вместо Абрамова. Сегодня не сыграл в этом звене, а в третьем периоде не вышел на лед. Чем он не устраивал?

– Он начал ошибаться и привозить, поэтому мы убрали его. Дело не в тройке, а в качестве игры. Когда не забиваешь сам, не надо привозить.

– В чем причины таких ошибок?

– Он не играл даже из‑за этого. Воспитываем, – сказал Воробьев .