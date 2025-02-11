Воробьев о 3:1 с «Витязем»: «ЦСКА доминировал два периода. Потом пропустили, начали героически сражаться – как говорится: «Спасай Россию!»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Витязем».

Московский клуб одержал победу со счетом 3:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Интересная штука получилась. Два периода доминировали, пропустили в конце второго, а после начали героически сражаться – проявили характер.

– Нельзя ли было обойтись против «Витязя» без валидола?

– Тут вопрос в завершении, потому что моментов было вагон и маленькая тележка. Были ошибки, ненужные удаления, а после, как говорится: «Спасай Россию».

– Рурк Шартье забросил дебютную шайбу за ЦСКА. Как оцените его игру?

– У всех новых ребята было трудное начало. Рурк – рабочий парень, планируем вводить его в меньшинство. Такие «мусорные» голы действительно его, он полез сам на пятак, и так все получилось, – сказал Воробьев .