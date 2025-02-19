У ЦСКА 3 поражения подряд. Команда Воробьева – 5-я на Западе
ЦСКА потерпел три подряд поражения в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ильи Воробьева проиграла минскому «Динамо» со счетом 1:4 в домашнем матче.
Ранее ЦСКА дважды уступил «Сочи». Таким образом, московский клуб занимает 5-е место в таблице Западной конференции с 70 очками после 56 игр.
Минское «Динамо» выиграло второй матч подряд. Команда тренера Дмитрия Квартальнова идет 7-й на Западе, набрав 67 баллов после 55 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости