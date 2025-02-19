У ЦСКА 3 поражения подряд. Команда Воробьева – 5-я на Западе

ЦСКА потерпел три подряд поражения в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева проиграла минскому «Динамо » со счетом 1:4 в домашнем матче.

Ранее ЦСКА дважды уступил «Сочи». Таким образом, московский клуб занимает 5-е место в таблице Западной конференции с 70 очками после 56 игр.

Минское «Динамо» выиграло второй матч подряд. Команда тренера Дмитрия Квартальнова идет 7-й на Западе, набрав 67 баллов после 55 игр.