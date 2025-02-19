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У ЦСКА 3 поражения подряд. Команда Воробьева – 5-я на Западе

ЦСКА потерпел три подряд поражения в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева проиграла минскому «Динамо» со счетом 1:4 в домашнем матче. 

Ранее ЦСКА дважды уступил «Сочи». Таким образом, московский клуб занимает 5-е место в таблице Западной конференции с 70 очками после 56 игр. 

Минское «Динамо» выиграло второй матч подряд. Команда тренера Дмитрия Квартальнова идет 7-й на Западе, набрав 67 баллов после 55 игр. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoДмитрий Квартальнов
logoИлья Воробьев
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