Каменский о «Тракторе»: «Один из фаворитов на победу в Кубке Гагарина. Клуб знаменит своей академией и организацией игры, у них хороший тренерский штаб»
Валерий Каменский назвал «Трактор» одним из фаворитов на чемпионство.
Челябинский клуб занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 58 игр.
«Стабильная команда, которая весь сезон показывает интересный хоккей. У Челябинска очень хороший тренерский штаб. Команда знаменита своей академией и организацией игры.
Так что «Трактор» – один из основных фаворитов на победу в Кубке Гагарина и регулярке», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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