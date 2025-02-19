Каменский о «Тракторе»: «Один из фаворитов на победу в Кубке Гагарина. Клуб знаменит своей академией и организацией игры, у них хороший тренерский штаб»

Валерий Каменский назвал «Трактор» одним из фаворитов на чемпионство.

Челябинский клуб занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 58 игр.

«Стабильная команда, которая весь сезон показывает интересный хоккей. У Челябинска очень хороший тренерский штаб. Команда знаменита своей академией и организацией игры.

Так что «Трактор » – один из основных фаворитов на победу в Кубке Гагарина и регулярке», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.