  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Каменский о «Тракторе»: «Один из фаворитов на победу в Кубке Гагарина. Клуб знаменит своей академией и организацией игры, у них хороший тренерский штаб»
0

Каменский о «Тракторе»: «Один из фаворитов на победу в Кубке Гагарина. Клуб знаменит своей академией и организацией игры, у них хороший тренерский штаб»

Валерий Каменский назвал «Трактор» одним из фаворитов на чемпионство.

Челябинский клуб занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 58 игр. 

«Стабильная команда, которая весь сезон показывает интересный хоккей. У Челябинска очень хороший тренерский штаб. Команда знаменита своей академией и организацией игры.

Так что «Трактор» – один из основных фаворитов на победу в Кубке Гагарина и регулярке», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoВалерий Каменский
logoБенуа Гру
logoКХЛ
logoТрактор
logoКубок Гагарина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Валерий Каменский: «Молодежь в ЦСКА выходит на первые роли. Плей-офф покажет, на что клуб способен. Команда подтягивается и показывает стабильный хоккей»
1сегодня, 08:59
Каменский о СКА: «К плей-офф коллектив должен подойти во всеоружии. Команда всегда наверху таблицы. Тем интереснее наш чемпионат»
21сегодня, 07:50
«Трактор» о рейсе из Хабаровска: «В кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. О механических повреждениях речи не шло. После повторной проверки самолета команда вернулась на борт»
1вчера, 11:40
Главные новости
Разин ударил по стеклу после 1:2 от «Авангарда»: «Эмоции. Если бы стоял манекен Герман, как у «Трактора», я бы двоечку пробил»
6 минут назад
Агент Овечкина о том, что бы выбрал Александр – рекорд по голам в НХЛ или 2-й Кубок Стэнли: «Держим кулаки, чтобы у него получилось и то, и другое!»
418 минут назад
КХЛ. ЦСКА принимает «Динамо» Минск, «Динамо» Москва играет с «Сочи», «Авангард» победил «Металлург», «Салават» уступил «Ладе»
24931 минуту назадLive
Разин после 1:2 от «Авангарда»: «Отменил бы игры с «Барысом» и поменял на матчи в Омске. Тут шикарная атмосфера, а в Казахстане пустой стадион»
648 минут назад
Ги Буше о 2:1 с «Металлургом»: «Авангард» обессилен: многих игроков нет в составе, другим приходится выкладываться. Горжусь, как ребята выигрывают на морально‑волевых»
4сегодня, 16:26
Ливо удален до конца матча с «Ладой» за оскорбление судей
28сегодня, 16:16Видео
«Авангард» выиграл 5 матчей подряд, команда Буше – 6-я на Востоке. У «Металлурга» 1-е поражение за 4 матча и 5-е место
22сегодня, 16:00
Бабаев про 4 поражения «Ак Барса» подряд: «Казань не является лидером российского хоккея и претендентом на Кубок. Уровень КХЛ падает, топ-клубы становятся хуже по игре»
7сегодня, 15:29
Ткачев восстановился от разрыва ахилла. Он присоединится к общей группе «Авангарда» 20 февраля (Metaratings)
15сегодня, 14:59
Губерниев о футбольном матче России с США: «У нас самые разные географические точки: КНДР, теперь США – прекрасно. Это может приблизить наше участие в Кубке мира по хоккею»
15сегодня, 14:49
Ко всем новостям
Последние новости
Фетисов о рукопожатиях после игр: «Надо у хоккеистов спросить, насколько это важно. Раньше мы значками и вымпелами перед матчами обменивались»
38 минут назад
«Бостон» подтвердил, что Макэвой госпитализирован из-за инфекции в плече. Защитник проходит курс лечения антибиотиками и пропустит минимум неделю
сегодня, 15:49
Андрей Коваленко о футбольном матче России с США: «Все возможно, игры и кубки с нашим участием возобновятся. Потепление пошло в нашу сторону»
4сегодня, 15:11
Вячеслав Быков: «Рукопожатия могут иметь место только после окончания серии. «Смерть» наступает после 4-го поражения, пока ты живой, ты борешься!»
2сегодня, 14:08
Депутат Журова про топ-25 игроков НХЛ за 25 лет: «Знаю, кто голосует в таких случаях. Вряд ли русскому дадут быть лучшим, хотя Овечкин на это претендует»
6сегодня, 12:59
Черночуб о работе детским тренером: «Родители постоянно недовольны, вмешиваются, пишут письма. Давление колоссальное»
4сегодня, 12:50
Ларкин о финале с Канадой: «У них чертовски хорошая команда. Они не хотят проигрывать нам дважды. США должны быть готовыми к встрече с этими ребятами»
сегодня, 12:39
Гатиятулин и игроки «Ак Барса» передали 26 комплектов формы спортшколе в Казани, где сгорела экипировка
2сегодня, 11:52
Коньков о Турнире четырех наций: «Каждый матч можно записывать и составлять учебник по хоккею. Молодежи обязательно нужно это смотреть»
1сегодня, 11:18
«Лада» показала форму на игру с «Салаватом»: «К матчу, посвященному Дню защитника Отечества – специальные джерси!»
1сегодня, 10:59Фото