«Трактор» о рейсе из Хабаровска: «В кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. О механических повреждениях речи не шло. После повторной проверки самолета команда вернулась на борт»

В «Тракторе» высказались об инциденте с самолетом в Хабаровске.

Ранее появилась информация о том, что игроков и тренерский персонал клуба высадили с рейса. Утверждалось, что кто-то толкнул аварийную дверь,после чего выход разгерметизировался.

«После матча с «Амуром» рейс с хоккейной командой «Трактор» действительно был задержан в Хабаровске на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. Но о каких механических повреждениях самолета речи не шло.

После повторной проверки самолета всеми службами аэропорта команда в полном составе вернулась на борт и в районе 20:30 по челябинскому времени вылетела домой», – сообщили в пресс-службе «Трактора ».