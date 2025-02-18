«Трактор» о рейсе из Хабаровска: «В кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. О механических повреждениях речи не шло. После повторной проверки самолета команда вернулась на борт»
В «Тракторе» высказались об инциденте с самолетом в Хабаровске.
Ранее появилась информация о том, что игроков и тренерский персонал клуба высадили с рейса. Утверждалось, что кто-то толкнул аварийную дверь,после чего выход разгерметизировался.
«После матча с «Амуром» рейс с хоккейной командой «Трактор» действительно был задержан в Хабаровске на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. Но о каких механических повреждениях самолета речи не шло.
После повторной проверки самолета всеми службами аэропорта команда в полном составе вернулась на борт и в районе 20:30 по челябинскому времени вылетела домой», – сообщили в пресс-службе «Трактора».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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