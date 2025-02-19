Черночуб о работе детским тренером: «Родители постоянно недовольны, вмешиваются, пишут письма. Давление колоссальное»
Специалист работал в поселках Новосибирской области, школах «Сибири» и «Авангарда».
– Сейчас много говорят о том, что хоккеисты после окончания карьеры не хотят идти работать детскими тренерами.
– Работа детским тренером – это вообще очень сложная работа. И я не знаю, как я это все прошел. Давление колоссальное.
Небольшая зарплата, а все время требуют результат, родители постоянно недовольны, вмешиваются в тренерскую работу, пишут письма. Надо быть фанатом этого дела, сутки проводить на стадионе, жить проблемами детей. Нужно быть и психологом, не бояться разговаривать.
Родители нехоккейные люди и не понимают что-то, и нужно им объяснять. Хотя в топовых клубах, как в «Авангарде», они не вмешиваются в работу тренеров.
– Что, на ваш взгляд, надо улучшить в нашем детском хоккее?
– В первую очередь, материально-техническую базу, чтобы хоккей стал более доступным. Это дорогой вид спорта. Единицы клубов могут обеспечить игроков экипировкой, условиями, квалифицированным тренерским штабом. Кадров не хватает.
Детским и молодежным тренерам нужно создавать условия. По сравнению с Советским Союзом, демография упала. Раньше приходило сто человек одного возраста, а сейчас – 50, – сказал главный тренер «Омских Ястребов» Виталий Черночуб.
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