В Симферополе построят новую ледовую арену в течение 2-3 лет, заявил глава местной федерации: «Нынешние катки в Крыму не позволяют вместить больше учеников»
В Крыму заявили о необходимости строить новые ледовые арены.
Президент Федерации хоккея Крыма Игорь Савутин заявил, что организация ищет возможности для возведения новых ледовых арен.
«Количество желающих и занимающихся этим видом спорта прямо пропорционально зависит от наличия льда. На сегодняшний день то количество времени, которое катки в Симферополе, в Евпатории, в Керчи, в Севастополе, в Ялте могут выделить, не позволяет вместить больше учеников.
В среднем на одной ледовой площадке можно тренировать от 400 до 500 детей. Здесь и проблема двух смен в школах, потому что хоккей – командная игра, то есть приходится сильно варьировать время тренировок», – сказал Савутин.
Он также добавил, что в течение ближайших двух-трех лет в Симферополе будет построена новая ледовая арена.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Радио Крым»
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