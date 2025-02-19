«Лада» показала форму на игру с «Салаватом»: «К матчу, посвященному Дню защитника Отечества – специальные джерси!»
«Лада» показала джерси на матч, посвященный Дню защитника Отечества.
Игра с «Салаватом» будет посвящена предстоящему Дню защитника Отечества. Матч состоится сегодня, 19 февраля.
«К матчу, посвященному Дню защитника Отечества – специальные джерси!
Представляем комплект формы, в котором команда сегодня сыграет против «Салавата Юлаева», – говорится в сообщении «Лады».
Фото: t.me/hc_lada
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Лады»
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