«Лада» показала форму на игру с «Салаватом»: «К матчу, посвященному Дню защитника Отечества – специальные джерси!»

«Лада» показала джерси на матч, посвященный Дню защитника Отечества.

Игра с «Салаватом» будет посвящена предстоящему Дню защитника Отечества. Матч состоится сегодня, 19 февраля.

«К матчу, посвященному Дню защитника Отечества – специальные джерси!

Представляем комплект формы, в котором команда сегодня сыграет против «Салавата Юлаева », – говорится в сообщении «Лады».

Фото: t.me/hc_lada