Десятков о поражении от «Куньлуня» по буллитам: «Равная игра равных соперников. У «Витязя» было небольшое преимущество по броскам во 2-м периоде»
Павел Десятков оценил поражение «Витязя» от «Куньлуня» (4:5 Б).
«Равная игра равных соперников, как и показывает счет. Единственное, нам пришлось отыгрываться в третьем периоде, мы это сделали.
В целом игра равная. У нас было небольшое преимущество по броскам во втором периоде, тем не менее соперники сыграли на контратаках и ими воспользовались», – сказал тренер «Витязя».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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