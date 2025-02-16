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  • Десятков о поражении от «Куньлуня» по буллитам: «Равная игра равных соперников. У «Витязя» было небольшое преимущество по броскам во 2-м периоде»
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Десятков о поражении от «Куньлуня» по буллитам: «Равная игра равных соперников. У «Витязя» было небольшое преимущество по броскам во 2-м периоде»

Павел Десятков оценил поражение «Витязя» от «Куньлуня» (4:5 Б).

«Равная игра равных соперников, как и показывает счет. Единственное, нам пришлось отыгрываться в третьем периоде, мы это сделали. 

В целом игра равная. У нас было небольшое преимущество по броскам во втором периоде, тем не менее соперники сыграли на контратаках и ими воспользовались», – сказал тренер «Витязя».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoВитязь
logoКуньлунь Ред Стар
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