Квартальнов о 4:2 с «Витязем»: «Динамо» было чуть посвежее. Хороший 3-й период, сыграли по счету. Пять меньшинства, это многовато, таких подарков делать не надо»
– Хороший третий период. Сыграли по счету, в общем-то. Мне понравилось начало. Есть определенные вещи. И конечно, пять меньшинства, это все-таки многовато. В чужой зоне удаления, таких подарков делать не надо. А так по содержанию третий период мне понравился.
– По сравнению с предыдущим матчем, содержание игры и тактика резко изменились. Хотя между матчами было всего четыре дня, команда коренным образом поменяла, что называется, стиль – сыграла в остроатакующем стиле. Добилась успеха. Что, по-вашему, позволило сегодня сыграть по-другому и победить?
– Я думаю, просто мы были чуть посвежее. Все-таки предыдущая игра с «Локо» – она далась нам тяжело.
И, в общем-то, здесь, опять же, говорю, мы не дотерпели. Все-таки должны были и тогда, в какой-то момент – таких игр очень много – где-то не дотерпели. Там (в матче «Динамо» Минск – «Витязь» 0:3 – Спортс’‘) понятно, два гола пропустили в пустые ворота.
Ну, наверное, так скажу: посвежее просто были. Просто были посвежее. Определенные вещи делали хорошо и гол хороший Сэм (Анас) забил в большинстве, – сказал главный тренер «Динамо» Минск.
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