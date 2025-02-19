Квартальнов о 4:2 с «Витязем»: «Динамо» было чуть посвежее. Хороший 3-й период, сыграли по счету. Пять меньшинства, это многовато, таких подарков делать не надо»

Дмитрий Квартальнов высказался о победе над «Витязем» (4:2).

– Хороший третий период. Сыграли по счету, в общем-то. Мне понравилось начало. Есть определенные вещи. И конечно, пять меньшинства, это все-таки многовато. В чужой зоне удаления, таких подарков делать не надо. А так по содержанию третий период мне понравился.



– По сравнению с предыдущим матчем, содержание игры и тактика резко изменились. Хотя между матчами было всего четыре дня, команда коренным образом поменяла, что называется, стиль – сыграла в остроатакующем стиле. Добилась успеха. Что, по-вашему, позволило сегодня сыграть по-другому и победить?



– Я думаю, просто мы были чуть посвежее. Все-таки предыдущая игра с «Локо» – она далась нам тяжело.

И, в общем-то, здесь, опять же, говорю, мы не дотерпели. Все-таки должны были и тогда, в какой-то момент – таких игр очень много – где-то не дотерпели. Там (в матче «Динамо » Минск – «Витязь » 0:3 – Спортс’‘) понятно, два гола пропустили в пустые ворота.

Ну, наверное, так скажу: посвежее просто были. Просто были посвежее. Определенные вещи делали хорошо и гол хороший Сэм (Анас ) забил в большинстве, – сказал главный тренер «Динамо» Минск.