«Овечкин – лучший снайпер в истории. Думаю, он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне». Форвард минского «Динамо» Анас об Александре
Сэм Анас верит в рекорд Александра Овечкина в этом сезоне.
«Думаю, он сделает это в этом сезоне! Всю свою жизнь я был фанатом «Кэпиталс», Овечкин – мой любимый игрок. Он лучший снайпер в истории.
Верю, что перерыв на Турнир четырех наций ему только поможет, и в ближайшее время рекорд будет побит», – сказал форвард минского «Динамо».
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
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