«Овечкин – лучший снайпер в истории. Думаю, он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне». Форвард минского «Динамо» Анас об Александре

Сэм Анас верит в рекорд Александра Овечкина в этом сезоне.

«Думаю, он сделает это в этом сезоне! Всю свою жизнь я был фанатом «Кэпиталс», Овечкин – мой любимый игрок. Он лучший снайпер в истории.

Верю, что перерыв на Турнир четырех наций ему только поможет, и в ближайшее время рекорд будет побит», – сказал форвард минского «Динамо ».

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).