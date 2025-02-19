Шевченко о Якупове: «Я его ненавидел, это был человек... Зачем слово «мразь» говорить в эфире? За два года он превратился в того, за кого просто радуешься. Следующий будет такой же Шабанов»

Алексей Шевченко рассказал, как изменился Наиль Якупов.

«Наиль – молодец, он недавно мне говорил: «Я – дурак, потерял столько времени из-за понтов своих» – «Лет пять?» – «Ой, больше».

Реально, это был человек... Ругаться нельзя. Я просто его ненавидел. Зачем слово «мразь» говорить в эфире? И он за два года превратился в человека, за которого просто радуешься.

Следующий будет такой же Шабанов . В голове у него там черти поселились с демонами и кое-чем занимаются», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Алексея Шевченко .