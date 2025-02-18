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У «Ак Барса» 4 поражения подряд. Команда идет 4-й на Востоке

«Ак Барс» не смог прервать серию без побед.

Казанцы уступили «Нефтехимику» в гостях в Фонбет Чемпионате КХЛ (2:3).

Это четвертое поражение «Ак Барса» подряд. Ранее команда уступила «Торпедо» (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:3) и «Авангарду» (2:6).

«Ак Барс» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда Анвара Гатиятулина проведет 21 февраля дома с «Нефтехимиком».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoАк Барс
logoНефтехимик
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
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