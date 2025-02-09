Цыплаков набрал 0+2 против «Миннесоты», продлив безголевую серию до 17 матчей. У него 25 очков в 51 игре в сезоне
Максим Цыплаков набрал 0+2 с «Миннесотой», продлив безголевую серию до 17 матчей.
Форвард «Айлендерс» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (3:6).
В активе 26-летнего россиянина стало 25 (7+18) очков в 51 матче в дебютном сезоне в лиге при полезности «+9». Текущая безголевая серия – 17 игр.
Сегодня Цыплаков (18:00, 2:09 – в большинстве, «0») отметился 1 броском в створ, 2 блоками и 3 силовыми приемами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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