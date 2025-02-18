Дамир Шарипзянов: «Самая необдуманная покупка – сумка люксового бренда. В Америке купил, она стоила больше 200 тысяч рублей, наверное. Раз 10 ее использовал, сейчас лежит как сувенир»
Дамир Шарипзянов рассказал о своей самой необдуманной покупке.
«Стараюсь обдумывать все покупки. Было много дорогих. Наверное, самая необдуманная – покупка сумки известного люксового бренда. В последний год в Америке я купил ее перед отъездом. Давно ее хотел.
За все это время я ее раз 10 использовал. Не очень комфортной она оказалась. Сейчас просто лежит как сувенир. Продавать или отдавать не охота, пусть будет.
На тот момент она стоила больше 200 тысяч рублей, наверное», – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
В период с 2013 по 2017 год защитник выступал за «Оуэн Саунд Аттак», «Онтарио Рейн» и «Манчестер Монархс».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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