Серебряков с сыном показал серебряный шлем с богами Велесом и Родом, Матроной Московской и логотипом «Авангарда»
Никита Серебряков показал новый серебряный шлем с логотипом «Авангарда».
Вратарь вместе с сыном представил дизайн своей новой маски.
«Это старорусский бог Велес. Дальше наш логотип, наша птичка. Цвет команды – красный, еще одна птичка. Serebro – сделали мою кличку основную.
Здесь отец Велеса – Род. И Матрона Московская с ее храмом и людьми. Основной цвет выбрали серебряный», – сказал Никита Серебряков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Авангарда» во «Вконтакте»
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