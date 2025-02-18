Серебряков с сыном показал серебряный шлем с богами Велесом и Родом, Матроной Московской и логотипом «Авангарда»

Никита Серебряков показал новый серебряный шлем с логотипом «Авангарда».

Вратарь вместе с сыном представил дизайн своей новой маски.

«Это старорусский бог Велес. Дальше наш логотип, наша птичка. Цвет команды – красный, еще одна птичка. Serebro – сделали мою кличку основную.

Здесь отец Велеса – Род. И Матрона Московская с ее храмом и людьми. Основной цвет выбрали серебряный», – сказал Никита Серебряков .