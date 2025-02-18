Аймурзин о том, может ли Овечкин стать президентом РФ: «Смотря с какой программой станет баллотироваться и что пообещает. Пока тяжело представить его в данной роли»

Данил Аймурзин высказался о том, может ли Александр Овечкин стать президентом РФ.

– В американских СМИ недавно предположили, что Овечкин в будущем способен стать президентом России. Видите его в таком качестве?

– Смотря с какой программой станет баллотироваться и что пообещает.

Пока тяжело представить его в данной роли, – сказал нападающий «Северстали » Данил Аймурзин .