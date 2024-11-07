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  • Третьяк об Овечкине: «Голы теперь даются труднее. Раньше у него были прекрасные партнеры – Кузнецов, Бэкстрем играли на него. Но и сегодня «Вашингтон» показывает хороший хоккей, они заряжены»
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Третьяк об Овечкине: «Голы теперь даются труднее. Раньше у него были прекрасные партнеры – Кузнецов, Бэкстрем играли на него. Но и сегодня «Вашингтон» показывает хороший хоккей, они заряжены»

Владислав Третьяк высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2024/25.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В 12 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.

– Как вы оцениваете старт Александра Овечкина в сезоне НХЛ? Он уже очень близок к Гретцки.

– Мы все за Сашу очень рады. В самом деле, он очень здорово начал этот сезон. И даже сам Овечкин сказал: «Болельщики очень радуются, когда я забиваю голы». Мы все ждем его рекорда.

Я уже говорил: дай бог Овечкину, самое главное, только здоровья. Каждый гол теперь дается немного труднее, чем раньше. Раньше в «Вашингтоне» у него были прекрасные партнеры – Кузнецов, Бэкстрем, они играли на него.

Но и сегодня «Вашингтон» показывает хороший хоккей, в отличие от прошлого года. Сегодня видно, что они заряжены. Я слежу за всеми матчами, смотрю все голы и моменты.

Очень важно, что у Саши по-прежнему есть голевое чутье. Оно снова проснулось, и он забрасывает шайбы. Дай бог, чтобы так и дальше было. Желаю ему большой удачи. Цель у него есть – еще раз выиграть Кубок Стэнли, попасть в финал. Это первая задача хоккеиста НХЛ.

А во-вторых – конечно же, он думает о рекорде Гретцки. Кому посчастливится забить больше голов, чем Уэйн, того будут считать величайшим игроком. Овечкин действительно такой.

История происходит на наших глазах. И очень хочется верить, что закончится она в нашу пользу. Пожелаем Овечкину удачи, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoВашингтон
logoКубок Стэнли
logoВладислав Третьяк
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoЛарс Никлас Бэкстрем
logoЕвгений Кузнецов
logoМатч ТВ
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