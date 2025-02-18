Барков о 3:5 в матче с Канадой: «Финляндия была близка к тому, чтобы спастись. Но отыграться с 0:4 непросто. Тем более, против лучшей команды в мире, возможно»

Александр Барков высказался о поражении Финляндии от Канады (3:5).

После двух периодов матча Турнира четырех наций канадцы вели со счетом 4:0. В третьей 20-минутке финны забросили 3 шайбы подряд, в том числе 2 – с интервалом в 23 секунды на 59-й минуте (дубль сделал Микаэль Гранлунд).

На 60-й минуте точку в матче поставил капитан сборной Канады Сидни Кросби, поразивший пустые ворота финнов.

«Мы забили пару голов в концовке и были близки к спасению, но не получилось. Отыграться со счета 0:4 – это непросто. Тем более, против лучшей команды в мире, возможно. В конце мы хорошо сыграли, но до этого могли и должны были играть лучше.

Я действительно горжусь тем, как мы показали себя на турнире. Я запомню его на всю жизнь. Было приятно надеть форму сборной и быть в одной команде с этими ребятами», – сказал капитан финской команды.