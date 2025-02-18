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  • Гранлунд набрал 3+1 в 3 играх и стал лучшим бомбардиром сборной Финляндии на Турнире четырех. Он сделал дубль за 23 секунды на 59-й минуте матча с Канадой
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Гранлунд набрал 3+1 в 3 играх и стал лучшим бомбардиром сборной Финляндии на Турнире четырех. Он сделал дубль за 23 секунды на 59-й минуте матча с Канадой

Микаэль Гранлунд стал лучшим бомбардиром сборной Финляндии на Турнире четырех.

Форвард финнов сделал дубль в матче предварительного раунда против Канады (3:5), забросив 2 шайбы за 23 секунды на 59-й минуте. 

В итоге в 3 играх на турнире у 32-летнего нападающего «Далласа» 4 (3+1) очка.

Ранее он принес сборной Финляндии единственную победу, забив в овертайме матча со Швецией (4:3 ОТ). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoТурнир четырех наций
logoСборная Финляндии по хоккею
logoДаллас
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoМикаэль Гранлунд
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