Гранлунд набрал 3+1 в 3 играх и стал лучшим бомбардиром сборной Финляндии на Турнире четырех. Он сделал дубль за 23 секунды на 59-й минуте матча с Канадой
Микаэль Гранлунд стал лучшим бомбардиром сборной Финляндии на Турнире четырех.
Форвард финнов сделал дубль в матче предварительного раунда против Канады (3:5), забросив 2 шайбы за 23 секунды на 59-й минуте.
В итоге в 3 играх на турнире у 32-летнего нападающего «Далласа» 4 (3+1) очка.
Ранее он принес сборной Финляндии единственную победу, забив в овертайме матча со Швецией (4:3 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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