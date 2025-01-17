Илья Крикунов об отмене голов СКА против «Северстали»: «Первую шайбу отменили очевидно – была помеха вратарю, вторая – более спорная. Психологически это негативно повлияло на команду»

Илья Крикунов оценил поражение СКА от «Северстали» (4:7).

Судьи отменили 2 гола петербургского клуба в 1-м периоде игры с из-за блокировки вратаря. СКА проиграл 4 подряд матча в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Четыре поражения подряд всегда давят, но нужно понимать, что в СКА это давление присутствует в еще большем размере. Я думаю, это чувствуют и игроки, и тренерский штаб. В матче с «Северсталью» многое решили два незасчитанных гола хозяев.

Первую шайбу отменили очевидно – была помеха вратарю, вторая была чуть более спорной: вратарь уже выкатился за пределы своей зоны.

Ну и, конечно, несогласованные действия Никишина и вратаря, которые привели к пропущенному голу в большинстве. Психологически это негативно повлияло на команду, как и два быстрых гола в конце первого периода.

Хоккеисты СКА не бросили действовать при счете 1:6, показав, что они сильны духом. Думаю, они вылезут из психологической ямы и найдут свою игру к плей-офф. Нужно только построже выходить в обороне.

Сказывается, что не выходят Евгений Кузнецов , Никита Зайцев – это ветераны с большим опытом. Но петербуржцы должны побеждать в любом составе, не обращая внимания на то, кто у них на льду, а кто нет. Думаю, все у них наладится», – сказал бывший форвард «Сочи» Илья Крикунов .